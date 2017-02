Sobrevivente da tragédia da Chape, Alan Ruschel já faz treino com bola

Avança a recuperação

Na última segunda-feira, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia com a Chapecoense, fez o primeiro treino com bola no seu processo de recuperação. O atleta publicou em uma rede social vídeos de um treino que simula situações de jogo, principalmente movimentações e passes. De acordo com os médicos da Chapecoense, é esperado que Ruschel volte a treinar em campo até maio.

No vídeo, o lateral aparece junto com o fisioterapeuta Marcos Bilibio e faz corridas curtas com toques na bola. Para ser liberado para realizar atividades mais intensas, os médicos aguardam a consolidação de lesões sofridas na coluna. Com o fim da recuperação perante avaliação, o jogador já poderá voltar aos campos e treinar normalmente com os companheiros.



Ruschel começou o processo de recuperação em janeiro, na Arena Condá. Do fim do acidente até hoje, passaram-se três meses. Dos jogadores sobreviventes, o lateral foi o primeiro a deixar o hospital e realizar trabalhos físicos.

*LANCEPRESS