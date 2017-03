Ex-Grêmio, volante Adílson é anunciado pelo Atlético-MG

Passaporte Gre-Nal

O volante Adílson, campeão gaúcho em 2007 e 2010 pelo Grêmio, é o novo reforço do Atlético-MG. O jogador que está com 30 anos foi anunciado no começo da noite desta quinta pelos mineiros.

Foto: Valdir Friolin / Agencia RBS

Comparado a Lucas no começo da carreira, Adílson estava no Terek Grozny, da Rússia, desde que deixou o Tricolor, em 2011. O Galo será o terceiro clube de sua carreira.



Em 2016, o volante já havia revelado o desejo de retornar ao Brasil. Falou em carinho pelo Grêmio, mas não descartou um dia defender o arquirrival.

Adílson é do #Galo! Volante acertou contrato com o Atlético até fevereiro de 2019. pic.twitter.com/nRnODQdqXb — Atlético (@atletico) 2 de março de 2017

