Juan está próximo de virar o zagueiro que mais fez gols pelo Flamengo

Marca histórica

Aos 37 anos, Juan está próximo de atingir uma marca significativa no Flamengo. Com o gol marcado sobre a Portuguesa, no sábado, na goleada de 5 a 1, ele chegou aos 31 gols pelo Rubro-Negro em 285 jogos. O defensor tem somente dois gols a menos do que Júnior Baiano, maior zagueiro-artilheiro da história do clube.

Este foi apenas o primeiro gol de Juan na sua segunda passagem pelo clube. Ele perdeu o posto de titular no ano passado, com a chegada de Rafael Vaz, mas tem o carinho da torcida. Ele está de olho no posto de maior zagueiro-artilheiro da história do clube, porém vê objetivos mais importantes.

Leia mais:

Gatito ressalta experiência do elenco do Botafogo e destaca convocação

Corinthians prioriza Copa do Brasil e fala em poupar titulares no Paulista

PSG bate lanterna do Francês e alivia pressão

— Ser o zagueiro que mais fez gols pelo Flamengo é uma marca significativa, importante. Mas o que realmente valoriza a história de um jogador em um clube é a conquista de títulos. Quero ajudar o Flamengo a ser campeão, dar alegrias aos torcedores rubro-negros e ser lembrado principalmente por isso. Tenho treinado muito para alcançar estes objetivos — disse.

Sempre que joga, Juan assume o posto de capitão do Flamengo, que hoje é ocupado por Réver no time titular.