Na apresentação ao Atlético-MG, Adílson afirma: "Melhor momento da carreira"

Passaporte Gre-Nal

Adílson, novo reforço do Atlético-MG, foi apresentado nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, e revelou o que motivou a saída do Terek Grozny, da Rússia, para defender o time de Belo Horizonte.



Segundo o volante de 30 anos, o principal fator de seu retorno ao Brasil é a possibilidade de faturar um título de grande expressão na carreira:



— Eu estava até conversando com o Roger e o Maluf. O presidente chegou em seguida. A minha carreira não tem um grande título ainda. O Atlético é a minha melhor oportunidade, no meu melhor momento da carreira. Quando surgiu a possibilidade de assinar com o Atlético, eu fiz o possível para que desse certo — afirmou.



Leia mais:

A opinião de jornalistas mineiros sobre Roger Machado

Jonas se torna o jogador mais bem pago da história do Benfica

Efetividade de Dudu é destaque no Palmeiras em início de temporada



Revelado pelo Grêmio, na década passada, Adílson falou sobre o reencontro com Roger Machado, auxiliar técnico do clube na ocasião:



— Nós tivemos um contato legal lá no Grêmio. O Roger trabalhou como auxiliar do Renato Gaúcho. Então, ele já tinha uma ideia de como eu jogava. A questão de jogar ainda estamos trabalhando. Estou fazendo exames, avaliações e, a partir daí, a gente começa a falar de estreia — concluiu.



*LANCEPRESS