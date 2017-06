Ex-jogadores da Dupla, Leandro e Nilton marcam em rodada no Japão

Na Ásia

Dois ex-jogadores da dupla Gre-Nal fizeram gols na rodada do Campeonato Japonês no último fim de semana. O atacante Leandro, ex-Grêmio, marcou duas vezes na vitória do Kashima Antlers sobre o Sanfrecce Hiroshima por 3 a 1. Já o volante Nilton, ex-Inter, fez seu primeiro gol na Ásia na vitória do Vissel Kobe por 2 a 1 sobre o Consadole Sapporo

— Estou vivendo um bom momento e pude ajudar a equipe a vencer uma partida importante, fora de casa. É uma cultura muito diferente, a adaptação não é simples, mas com uma boa sequência espero seguir mostrando um bom futebol para conseguir as vitórias — disse Leandro.

Já Nilton revelou que recebeu uma ligação da esposa antes do jogo em que ela previa o gol:

— Fui muito feliz na finalização de fora da área, que é uma das minhas especialidades. Minha esposa (Karin) me ligou antes do jogo e disse que eu faria um gol. Foi pra ela! Espero que tenha aberto a porteira — brincou.

Outros brasileiros também fizeram gols na rodada japonesa. Julinho marcou o gol do Sapporo contra o time de Nilton, enquanto Anderson Lopes marcou para o Sanfrecce Hiroshima contra a equipe de Leandro. Além disso, Crislan marcou na vitória do Vegalta Sendai sobre Ventforet Kofu por 3 a 0, Adailton fez o dele na vitória do Jubilo Iwata sobre Gamba Osaka, também por 3 a 0, enquanto Souza marcou na goleada do erezo Osaka sobre o Albirex Niigata por 4 a 0.