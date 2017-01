Os destaques do Grêmio na segunda rodada da Copa São Paulo

Pratas da Dupla

O Grêmio não teve muito trabalho para golear o Auto Esporte-PB por 4 a 0 nesta quinta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo. Não que tenha sido fácil, mas um dos principais jogadores teve uma tarde muito inspirada. Patrick teve o protagonismo que se esperava antes da competição contra o Auto Esporte-PB. O meia ditou o ritmo do jogo, participou das melhores jogadas , marcou dois gols como se fosse um atacante e deu uma bela assistência para Pepê.

Um desempenho bem superior ao da primeira rodada, talvez até pela mudança tática do time. Com o "recuo" de Khevin para formar a dupla de volantes com Ancheta, Patrick teve mais liberdade e um pouco menos de responsabilidade de ajudar na marcação.

Pepê manteve o nível da primeira partida. Além da boa atuação nos aspectos táticos, mostrou a sua qualidade para finalizar e marcou um belo gol. Um toque de leve na bola para encobrir o goleiro adversário. E ainda deu uma assistência para Patrick.

Gabriel Silva também teve uma boa participação. O lateral-esquerdo marcou um gol em um belo chute de fora da área, e mostrou polivalência. Após a lesão do lateral-direito Pivô, Gabriel trocou de lado e teve desenvoltura para atacar e para defender.

Em um grupo sem grandes ameaças, o Grêmio cumpriu bem o seu papel. Venceu os dois primeiros jogos, e já garantiu sua classificação antecipada para a próxima fase da Copa São Paulo. Uma chance para o técnico Beto Almeida observar alguns reservas no jogo deste sábado, às 11h, contra o Votuporanguense.

