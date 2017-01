Os destaques da estreia do Grêmio na Copa São Paulo

Pratas da Dupla

Com uma atuação sem sobressaltos, o Grêmio, treinado por Beto Almeida, estreou com vitória na Copa São Paulo ao superar o Brasília por 3 a 1 em Votuporanga, no interior paulista. Resultado que garantiu a liderança do grupo 1 — Auto Esporte e Votuporanguense empataram em 1 a 1 —, e encaminha uma classificação à próxima fase da competição. Dos destaques da partida na Arena Plínio Marin, o que teve a melhor atuação foi um dos menos badalados da equipe. O volante Khevin, ex-camisa 10 da Chapecoense, ditou as ações ofensivas do Grêmio e também mostrou saúde para auxiliar Balbino na marcação. Acertou um lançamento digno dos seus dias como meia para que Erick abrisse o placar no primeiro tempo.



Na segunda etapa, apareceu como elemento surpresa na área do adversário e fez o segundo após cruzamento de Dionathã. Pepê foi outra figura importante da equipe. Com seus dribles e arrancadas pelo lado esquerdo, ameaçou muito o sistema defensivo do Brasília. Perdeu uma chance clara no segundo tempo, mas manteve movimentação impressionante para atacar e ajudar na marcação.

O terceiro destaque do Grêmio no jogo foi o atacante Dionathã. Artilheiro gremista da última edição da Copa São Paulo com três gols, deixou sua marca logo na estreia de 2017. Apesar de jogar aberto, movimentando-se muito, Dionathã é um chuta-chuta. Sua insistência o recompensou com um gol já nos acréscimos.

Mesmo com os destaques e da vitória segura, esperava mais do Grêmio na estreia da Copa São Paulo. A vitória era obrigação, mas o desempenho ficou abaixou do potencial da equipe. O time sub-20 sofreu para manter o ritmo ao logo dos 90 minutos devido ao calor — a sensação térmica estava acima dos 40ºC. O técnico Beto Almeida orientou os jogadores a tirar o pé do acelerador, afinal o segundo jogo da fase de grupos está marcado para 48 horas depois da estreia. Uma medida mais do que compreensível, mas não podemos esquecer de que, neste tipo de competição,

não dá para confiar apenas na qualidade técnica. É preciso manter a concentração e a pegada.

Um início de Copa São Paulo promissor para o Grêmio. Mas fica o alerta de que será necessário melhorar a produção para a sequência do torneio.

