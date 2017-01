"Tenho muito orgulho de vestir a camisa do Inter", diz André, autor de três gols na Copa SP

Centroavante oportunista





Começou pelos pés de André a goleada por 5 a 0 do Inter sobre o Mogi Mirim na tarde desta sexta-feira, na Copa São Paulo. Os três primeiros dele, marcados em sequência e em apenas sete minutos ainda no primeiro tempo.



A facilidade da promessa ex-Guaratinguetá-SP, que chegou a Porto Alegre em agosto do ano passado, em chegar ao gol adversário se torna tarefa difícil quando precisa falar sobre isso. A fama repentina do seu hat-trick na competição mais importante da base no Brasil fez com que os pedidos de entrevistas começassem a pipocar no celular do centroavante de 19 anos:



— Primeira vez dando entrevista. Coração fica como? — brincou o atacante, encabulado.



Leia mais:

Cruzeiro e Fluminense perdem. Veja como foi a sexta-feira na Copinha



Sobre sua atuação de luxo em campo, o jogador fala com cautela. Apesar de ter sido destaque na Super Copa Gaúcha ao fim de 2016, inclusive marcando o gol do título, agradece pela oportunidade recebida e exalta o orgulho que sente por estar em uma equipe como o Inter:



— Primeiro, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, fico muito feliz de ter aberto o placar e feito os três gols — disse, para emendar:



— Quando a gente se dedica, aparecem as oportunidades. Graças a Deus, o Inter apareceu na minha vida. E eu tenho muito orgulho de vestir a camisa do Inter.



Centroavante de referência no time de Carlos Leiria, André não se limita a esperar que a bola chegue à área. Se ela não vem, muda de função, vira atacante de movimentação e aproveita os ensinamentos do futsal no início da carreira para dribles rápidos e certeiros em direção ao gol.



Entre as projeções de André, se destacar e conquistar a Copa São Paulo pode ir além do que ver o Inter ser penta na competição. Dará, quem sabe, um lugar na equipe de Antônio Carlos Zago:



— Quero fazer a minha parte, ser campeão da Copinha e, se Deus quiser, ter oportunidade de subir para o profissional.



*ZHESPORTES