Beto Almeida é demitido do time sub-20 do Grêmio

O Grêmio demitiu na manhã desta quinta-feira o técnico Beto Almeida, responsável por comandar a equipe sub-20. A direção das categorias de base está buscando opções de nomes para assumir a função.

– Avaliamos todo o desempenho do ano passado. Planejamos o ano de 2017 com algumas competições grandes. O Beto é extremamente competente, mas achamos que seria necessária uma mudança de perfil. – afirmou o assessor do presidente para as categorias de base Gustavo Schmitz.

João Antonio, que era auxiliar técnico, será o comandante na estreia do Grêmio na Copa do Brasil Sub-20, na próxima quarta-feira, contra o Avaí.

