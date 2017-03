Recuperado de três cirurgias, Raul volta a treinar com bola no Grêmio

Pratas da Dupla

Após quatro meses parados, em recuperação de três cirurgias, Raul voltou a treinar com bola. Uma das grandes promessas das categorias de base do Grêmio, o lateral-direito quer aproveitar as chances que receberá com o grupo de transição para conquistar a atenção do técnico Renato Portaluppi. Na última segunda-feira, o jogador voltou a participar dos trabalhos com bola.

Livre das dores da pubalgia, e de lesões no músculo adutor das duas pernas, Raul aprendeu uma lição valiosa. Apesar de estar em alta com Rogério Micale, ex-técnico da seleção brasileira sub-20, o lateral perdeu a chance de disputar o Sul-Americano Sub-20 por estar em recuperação das três cirurgias. O estresse extra na musculatura causado por ficar mais tempo nos treinos trabalhando seus cruzamentos, foi um dos pontos que o deixaram tanto tempo no departamento médico.

— Levei um puxão de orelha. Sempre ficava treinado após os treinos e o músculo não aguentou — lamenta Raul, que garantiu ter aprendido a lição:

– Agora penso em me recuperar bem, fazer minha parte e ficar à disposição. Sei que ainda tenho degraus a subir. É esperar minha chance.

Mas para 2017, após uma conversa com Valdir Espinosa, o jovem gremista renovou suas esperanças de ganhar uma oportunidade entre os profissionais. O clube decidiu disputar a terceira divisão estadual, e Raul terá a chance de jogar com mais regularidade.

– Atuar em casa será bom, mas vamos ganhar muita experiência jogando no Interior.

