Inter contrata ex-zagueiro do Santos para equipe sub-20

Pratas da Dupla

O Inter contratou o ex-zagueiro do Santos Renan Montanha, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe paulista. Já em Porto Alegre, o defensor assinará contrato nos próximos dias para atuar na equipe sub-20. Ele será inscrito na Copa do Brasil e no Gauchão da categoria.

— Estou muito feliz com essa oportunidade de atuar pelo Internacional. Sei que houve um interesse lá atrás, quando eu atuava pelo ABC, mas que bom que dessa vez pode dar certo. Estou empolgado.

Renan Montanha pertencia ao ABC quando chamou a atenção do Internacional pela primeira vez. No entanto, foi o Santos quem se dispôs a desembolsar um valor para a sua contratação. Após quase um ano pelo clube paulista, o zagueiro, agora, chega ao Colorado.



*ZHEsportes