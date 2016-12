Giants tropeça contra o Eagles e vê divisão ficar com o Cowboys

Surpresa

O New York Giants tinha, nesta quinta-feira, a chance de garantir vaga nos playoffs e de seguir na briga pelo título da divisão leste da Conferência Nacional. Mas deixou tudo escapar com uma derrota para o Philadelphia Eagles, que vinha de cinco derrotas consecutivas, por 24 a 19 na abertura da semana 16 da NFL.

O Eagles abriu 14 a 0 logo de cara — primeiro, com uma corrida de Darren Sproles e, em seguida, com uma interceptação retornada para touchdown por Malcolm Jenkins. O Giants chegou a descontar com dois field goals de Robbie Gould. Antes do intervalo, cada time anotaria mais um touchdown — em passes de Carson Wentz para Nelson Agholor e de Eli Manning para Sterling Shepard.

No segundo tempo, não houve touchdowns. O Giants conseguiu dois field goals, contra um do Eagles. O placar estava em 24 a 19 na campanha final, e o time de Nova York tinha a campanha decisiva com a chance da virada. No entanto, Eli foi interceptado pela terceira vez no jogo e deixou a vitória escapar.

O novato Carson Wentz completou 13 de 24 passes para 152 jardas, um touchdown e uma interceptação. Pelo Giants, Manning completou 38 de 63 passes para 356 jardas, um touchdown e três interceptações. Odell Beckham Jr. teve 11 recepções para 150 jardas.



O New York Giants definiu que ficará na segunda colocação da NFC Leste. O time tem 10 vitórias e cinco derrotas e está perto da classificação aos playoffs como wild card. Na semana 17, visita o Washington Redskins no último jogo da temporada regular. O Philadelphia Eagles, com seis vitórias e nove derrotas, já está eliminado e recebe o Dallas Cowboys no dia 1°.



