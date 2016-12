Nenê é o primeiro brasileiro a chegar aos 10 mil pontos na NBA

Histórico

Foto: Barry Gossage / NBAE via Getty Images/AFP

Nenê é o brasileiro com mais pontos na história da NBA

Nenê é o brasileiro com mais pontos na história da NBA Foto: Barry Gossage / NBAE via Getty Images/AFP

O pivô Nenê Hilário se tornou, nesta segunda-feira, o primeiro brasileiro a atingir 10 mil pontos na carreira na NBA. Na vitória por 131 a 115 do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns, o camisa 42 anotou cinco pontos, chegando a 10.003 ao total.

Com passagens por Denver Nuggets, Washington Wizards e Houston Rockets, o jogador está em sua 15ª temporada no melhor basquete do mundo.

Primeiramente agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela Graça, Misericórdia e pela unção em fazer eu chegar aonde eu nunca imaginei, Ter o que nunca tive e SER o que nunca pensei que fosse!!! Toda Glória seja dada a ti meu Deus e Rei meu!!! Obrigado a minha família, meus amigos, meus companheiros de time e todos meus fãs por estar comigo nessa jornada.... Uma foto publicada por Nene Hilario (@nenehilario_42) em Dez 26, 2016 às 8:43 PST

Nenê supera Leandrinho Barbosa, Anderson Varejão e Tiago Splitter, brasileiros que também já passaram dos 1 mil pontos, além de outros 13 atletas que nasceram ou têm nacionalidade brasileira e atuaram na liga.

Leia mais:

Relembre grandes nomes dos esportes americanos que se aposentaram em 2016

Confira as 10 melhores jogadas da rodada de Natal na NBA

Lucas Bebê comemora melhor fase na NBA: "Momento especial"

Ranking de pontuação dos brasileiros na NBA

Nenê 10.003

Leandro Barbosa 8.800

Anderson Varejão 4.554

Tiago Splitter 2.777

Raul Neto 512

Rafael Bábby Araújo 389

Marcelinho Huertas 276

Lucas Bebê 187

Cristiano Felício 184

Vitor Faverani 164

Marquinhos 50

Alex Garcia 47

Bruno Caboclo 16

Rolando Ferreira 9

Scott Machado 8

Fab Melo 7

João Vianna 2

*ZHESPORTES