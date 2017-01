Aos 39 anos, ex-armador de Knicks, Rockets e Clippers anuncia aposentadoria

Parou

O armador Pablo Prigioni, da seleção de basquete da Argentina, anunciou na sua conta do Twitter, na tarde desta segunda-feira, a sua aposentadoria das quadras. Com passagens por New York Knicks, Houston Rockets e Los Angeles Clipper, o atleta estava no Baskonia, da Espanha.

Leia mais:

Tom Brady deixa de lado favoritismo e projeta jogo difícil contra o Texans

Chris Paul chega a 8 mil assistências na carreira e entra na lista dos 10 maiores passadores da NBA

NBA divulga uniformes e primeira parcial de votos do All-Star Game



Bronze na Olimpíada de 2008, Prigioni afirmou que nem sua cabeça, nem seu corpo têm a força que ele exige para competir no mais alto nível e ainda agradeceu à seleção argentina, familiares, clubes e companheiros.

O atleta havia chegado ao clube espanhol há menos de um mês. Após disputar seis partidas, decidiu encerrar a carreira. Na nota divulgada em sua conta no Twitter, completou o adeus às quadras:

– Como diz uma canção argentina, "tudo chega ao fim, tudo tem um final, tudo termina".

*ZHESPORTES