NBA divulga uniformes e primeira parcial de votos do All-Star Game

A NBA divulgou nesta quinta-feira os uniformes que serão utilizados na 66ª edição do All-Star Game, que acontece no dia 19 de fevereiro, em New Orleans, no Smoothie King Center. Na primeira parcial dos votos do público, LeBron James e Kyrie Irving, atuais campeões com o Cleveland Cavaliers, foram os atletas mais citados nas redes sociais e no site da liga, com 595.288 e 543.030 votos, respectivamente. Pela conferência Oeste, Kevin Durant foi o mais lembrado, com o total 541.209 menções.

O pivô camaronês Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, é uma das surpresas e aparece em quarto lugar na lista de alas e pivôs mais lembrados, à frente do astro Carmelo Anthony, do New York Knicks. O grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foi o segundo ala mais lembrado na conferência, com mais de 500 mil votos, e está próximo de disputar o seu primeiro Jogo das Estrelas.

No Oeste, o pivô georgiano Zaza Pachulia, do Golden State Warriors, surge como uma das zebras da lista, com 439.675, atrás apenas de Kevin Durant, companheiro de equipe. Até o momento, ele nomes como Kawhi Leonard (Spurs), Anthony Davis (Pelicans), Draymond Green (Warriors), DeMarcus Cousins (Kings), LaMarcus Aldridge (Spurs), Blake Griffin (Clippers) e Marc Gasol (Grizzlies), todos com passagem pelo All-Star.

A votação pela internet acontece até o dia 16 de janeiro. Os titulares de cada conferência serão anunciados no dia 19 e os reservas na semana seguinte, no dia 26. Nenhum brasileiro aparece entre os 40 nomes divulgados.

CONFERÊNCIA LESTE

Alas e pivôs

1º) LeBron James (Cavaliers) 595.288

2º) Giannis Antetokounmpo (Bucks) 500.663

3º) Kevin Love (Cavaliers) 250.347

4º) Joel Embiid (76ers) 221.984

5º) Carmelo Anthony (Knicks) 189.817

6º) Jimmy Butler (Bulls) 189.066

7º) Kristaps Porzingis (Knicks) 184.166

8º) Paul George (Pacers) 138.332

9º) Hassan Whiteside (Heat) 72.628

10º) Jabari Parker (Bucks) 64.141

Armadores

1º) Kyrie Irving (Cavaliers) 543.030

2º) Dwyane Wade (Bulls) 278.052

3º) DeMar DeRozan (Raptors) 253.340

4º) Isaiah Thomas (Celtics) 193.297

5º) Derrick Rose (Knicks) 129.924

6º) Kyle Lowry (Raptors) 128.940

7º) John Wall (Wizards) 87.360

8º) Jeremy Lin (Nets) 59.562

9º) Kemba Walker (Hornets) 52.122

10º) Avery Bradley (Celtics) 32.822

CONFERÊNCIA OESTE



Alas e pivôs

1º) Kevin Durant (Warriors) 541.209

2º) Zaza Pachulia (Warriors) 439.675

3º) Kawhi Leonard (Spurs) 341.240

4º) Anthony Davis (Pelicans) 318.144

5º) Draymond Green (Warriors) 236.315

6º) DeMarcus Cousins (Kings) 202.317

7º) Karl-Anthony Towns (Timberwolves) 125.278

8º) LaMarcus Aldridge (Spurs) 101.724

9º) Blake Griffin (Clippers) 100.524

10º) Marc Gasol (Grizzlies) 97.370

Armadores

1º) Stephen Curry (Warriors) 523.597

2º) James Harden (Rockets) 519.446

3º) Russell Westbrook (Thunder) 501.652

4º) Klay Thompson (Warriors) 293.054

5º) Chris Paul (Clippers) 173.830

6º) Damian Lillard (Blazers) 117.857

7º) Eric Gordon (Rockets) 76.609

8º) Manu Ginobili (Spurs) 65.832

9º) Andre Iguodala (Warriors) 64.247

10º) Zach LaVine (Timberwolves) 53.642

