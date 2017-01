Confira as médias dos brasileiros nesta temporada da NBA 

Made in Brazil

Cristiano Felício (no centro com a camisa do Bulls) já conseguiu dois duplo-duplo na NBA Foto: Ned Dishman / NBAE / Getty Images

O número de brasileiros na NBA neste ano bateu recorde. São nove atletas tupiniquins em solo norte-americano: Anderson Varejão, no Golden State Warriors, Tiago Splitter, no Atlanta Hawks, Marcelo Huertas, no Los Angeles Lakers, Cristiano Felício, no Chicago Bulls, Raul Neto, no Utah Jazz, Bruno Caboclo, no Toronto Raptors, Lucas Bebê, no Toronto Raptors, Nenê Hilário, no Houston Rockets e Leandrinho Barbosa, no Phoenix Suns.

Splitter não tem médias registradas em 2016-2017, pois não atuou ainda nesta temporada em razão de lesões consecutivas.



Na última segunda-feira, em partida do Bulls contra o Oklahoma City Thunder, Felício anotou seu segundo duplo-duplo na NBA com 11 pontos e 11 rebotes na partida.



Os jogadores com mais tempo de NBA são: Nenê, desde 2002, Leandrinho, desde 2003 e Anderson Varejão, desde 2004.



* Confira os números dos brasileiros na atual temporada da liga:



Anderson Varejão (Golden State Warriors)

Jogos: 9

Pontos: 1.2

Assistências: 0.8

Rebotes: 2.4

Bloqueios: 0.2

Roubos de bola: 0.2

Marcelo Huertas (Los Angeles Lakers)

Jogos: 16

Pontos: 2.7

Assistências: 2.6

Rebotes: 1.1

Bloqueios: 0.1

Roubos de bola: 0.6



Cristiano Felício (Chicago Bulls)

Jogos: 31

Pontos: 4

Assistências: 0.7

Rebotes: 4.9

Bloqueios: 0.2

Roubos de bola: 0.4



Raul Neto (Utah Jazz)

Jogos: 20

Pontos: 2.8

Assistências: 0.7

Rebotes: 0.9

Bloqueios: 0

Roubos de bola: 0.4



Bruno Caboclo (Toronto Raptors)

Jogos: 6

Pontos: 0.5

Assistências: 0.5

Rebotes: 0.8

Bloqueios: 0

Roubos de bola: 0.3



Lucas Bebê (Toronto Raptors)

Jogos: 31

Pontos: 4.6

Assistências: 0.9

Rebotes: 4.7

Bloqueios: 1.8

Roubos de bola: 1



Nenê Hilário (Houston Rockets)

Jogos: 35

Pontos: 7.5

Assistências: 0.8

Rebotes: 3.7

Bloqueios: 0.5

Roubos de bola: 0.7



Leandrinho Barbosa (Phoenix Suns)

Jogos: 37

Pontos: 5.9

Assistências: 1.2

Rebotes: 1.4

Bloqueios: 0.1

Roubos de bola: 0.5



*Os números foram coletados com base em jogos até antes da rodada da noite passada