Alex Rodriguez descarta retomar carreira na MLB

A carreira de Alex Rodriguez definitivamente chegou ao fim. Contratado como conselheiro especial pelo New York Yankees para orientar jovens jogadores das ligas menores, o ex-jogador garantiu que não há chance de retomar a carreira profissional.

— Sim, estou (definitivamente aposentado). Zero (chance de retornar). Quando você tem 20% (de aproveitamento), você não quer pegar um bastão. Tenho um no meu vestiário, quer dizer, no meu escritório, e de vez em quando, quando preciso pensar melhor, pego aquela coisa — disse A-Rod.

Rodriguez foi um dos grandes nomes da história recente da MLB. Ele jogou nas ligas maiores entre 1994 e 2016, com passagens por Seattle Mariners, Texas Rangers e New York Yankees. Campeão da World Series em 2009 e eleito três vezes o jogador mais valioso da Liga Americana, A-Rod teve um final de carreira conturbado — por conta de um caso de doping, chegou a ficar fora de toda a temporada 2014.

