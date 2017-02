Tiago Splitter é trocado para o 76ers e tem futuro incerto na NBA

Negociado

Um ano e meio depois de ser trocado do San Antonio Spurs para o Atlanta Hawks, o pivô Tiago Splitter foi novamente negociado na NBA. Desta vez, acabou enviado ao Philadelphia 76ers.

O Hawks recebeu na troca o ala-pivô turco Ersan Ilyasova. Para tê-lo, o time de Atlanta enviou ao 76ers, além de Splitter, uma escolha de segunda rodada no draft — e o direito de trocar posições em outra escolha de segunda rodada caso seja favorável para a equipe da Philadelphia.

Splitter fez apenas 36 jogos com a camisa do Hawks — todos na temporada 2015/2016. Ele teve médias de 5,6 pontos e 3,3 rebotes. O catarinense ainda não entrou em quadra nesta temporada por conta da recuperação de uma cirurgia no quadril — seu último jogo foi em 31 de janeiro do ano passado.

O 76ers ainda não anunciou oficialmente, mas é possível que Tiago Splitter seja cortado nas próximas horas. Neste caso, ele ficaria livre para negociar com qualquer time da NBA. Splitter recebe na temporada um salário de US$ 8,55 milhões — é seu último ano de vínculo.

O Atlanta Hawks buscou se reforçar para brigar na Conferência Leste. Atualmente, o time está em quinto lugar, com 32 vitórias e 24 derrotas. O Philadelphia 76ers, virtualmente eliminado e em processo de reconstrução, tenta acumular escolhas para reforçar o elenco no futuro. O time é o 13° do Leste, com 21 vitórias e 35 derrotas.

