Conheça os quatro melhores quarterbacks do draft da NFL

O draft da NFL será no fim de abril e, como de costume, há vários times dispostos a investir em um jovem quarterback. Neste ano, a posição mais importante do futebol americano tem quatro principais prospectos à disposição dos times: Mitchell Trubisky, DeShaun Watson, Patrick Mahomes e DeShon Kizer. O Prime Time analisa as qualidades e fraquezas dos quatro jogadores, que estarão no nível profissional a partir de 2017.

Mitchell Trubisky, North Carolina

Altura: 1m87cm

Peso: 100,6 kg

Trubisky é visto como o melhor prospecto da posição. Tem um físico bom para a posição, é atlético e tem uma movimentação eficiente no pocket. O principal problema do quarterback é que ele teve apenas um ano como titular em North Carolina e tem alguns defeitos na mecânica de passe.

Comparação de estilo na NFL: Andy Dalton (Cincinnati Bengals)

DeShaun Watson, Clemson

Altura: 1m87cm

Peso: 100,2 kg

Watson foi elogiado por atuações decisivas e pela liderança enquanto jogou por Clemson — além de apresentar um crescimento contra grandes defesas do nível universitário. Os problemas dele se referem à eficiência como passador, apesar de ser atlético. Além disso, há questionamentos sobre o seu porte físico e durabilidade.

Comparação de estilo na NFL: Tyrod Taylor (Buffalo Bills)

Patrick Mahomes, Texas Tech

Altura: 1m87cm

Peso: 102 kg

Mahomes é elogiado pela potência no braço, o que permite lançar em janelas curtas e de ângulos diferentes. Ainda é um quarterback cru, com problemas graves de mecânica de passe e principalmente trabalho dos pés. É visto como um bom potencial para o futuro, mas não deve dar resposta imediata.

Comparação de estilo na NFL: Jay Cutler (ex-Chicago Bears)

DeShone Kizer, Notre Dame

Altura: 1m93cm

Peso: 105,6 kg

Tem um porte físico ideal para a posição. Boa capacidade em passes longos, tem boa movimentação no pocket. Costuma demorar a fazer os passes e cai drasticamente de rendimento em jogadas que não têm playaction, o que pode dificultar sua adaptação ao estilo do futebol americano profissional.

Comparação de estilo na NFL: Cam Newton (Carolina Panthers)

