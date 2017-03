Quarterbacks do segundo escalão começam a assinar contratos na NFL

É o que tem

É difícil o mercado da NFL deixar bons quarterbacks livres por muito tempo. A escassez de talento força geralmente o contrário — maus jogadores recebem oportunidades rapidamente. E, uma semana depois da abertura do ano novo da liga, quarterbacks do segundo escalão começam a definir seus destinos.

Nesta segunda-feira, o veterano Josh McCown assinou um contrato de uma temporada com o New York Jets. Desde 2006 na liga, o jogador de 37 anos é a definição de andarilho. Já passou por Arizona Cardinals, Detroit Lions, Oakland Raiders, Miami Dolphins, Carolina Panthers, San Francisco 49ers, Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers e Cleveland Browns, além de ter uma experiência em 2011 com o Hartford Colonials, da extinta United Football League.

Os dois primeiros quarterbacks selecionados no draft de 2013 também mudaram de time — e para serem reservas. E.J. Manuel, ex-Buffalo Bills, fechou com o Oakland Raiders para ser o substituto de Derek Carr. Geno Smith segue em Nova York, mas saiu do Jets a caminho do Giants para ficar no banco de Eli Manning.

Na primeira semana, os atletas da posição já contratados haviam sido Mike Glennon (Chicago Bears), Brian Hoyer e Matt Barkley (San Francisco 49ers) e Nick Foles (Philadelphia Eagles).

O Pittsburgh Steelers (Landry Jones), o Dallas Cowboys (Kellen Moore) e o próprio New York Giants (Josh Johnson) renovaram com seus reservas.

O mercado ainda tem opções para quem precisa de reforço na posição mais importante do futebol americano. Jay Cutler, Colin Kaepernick, Ryan Fitzpatrick, Chase Daniel, Robert Griffin III, Case Keenum, Mark Sanchez e Blaine Gabbert são alguns dos jogadores disponíveis.



