Running backs veteranos perdem valor, mas Lacy e Murray definem destinos na NFL

O mercado da NFL se agitou nos primeiros dias, mas as contratações de running backs demoraram para acontecer. A posição, conhecida pela instabilidade e curta durabilidade, além de uma turma promissora no draft, fez com que os corredores veteranos precisassem esperar para assinar novos contratos.

O primeiro a mudar de time foi Danny Woodhead. Depois de uma temporada complicada no San Diego Chargers, em que sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho, ele assinou um contrato de três anos e US$ 8,8 milhões com o Baltimore Ravens.

Nesta semana, dois nomes mais destacados da NFL conheceram seus futuros. Eddie Lacy deixou o Green Bay Packers depois de quatro anos e assinou por uma temporada e US$ 4,25 milhões com o Seattle Seahawks. O vínculo tem incentivos para o número de jogos e até para o peso do corredor de 26 anos, que teve problemas recentes com a balança. O valor pode chegar a até US$ 5,5 milhões.

Blessed for another opportunity to play the game that I love. Thank you @Seahawks #GodIsGood #GoHawks Uma publicação compartilhada por Eddie Lacy (@eddielacy) em Mar 14, 2017 às 11:04 PDT

— Eles definitivamente se encaixam no jeito que eu corro. Eu sempre me favoreci com o estilo de corrida do Marshawn Lynch, e isto é alto que o Pete Carroll (técnico do Seahawks) definitivamente gosta. Vou chegar, tentar passar a melhor impressão para ele e trazer meu trabalho duro e meu estilo de corridas fortes — disse Lacy, na chegada a Seattle.

Na quarta-feira, o Minnesota Vikings decidiu desistir de Adrian Peterson. Por isso, assinou com Latavius Murray, ex-jogador do Oakland Raiders. Murray também tem 26 anos e reforçará o time que teve o pior ataque terrestre da temporada passada.

O New England Patriots também reforçou o backfield e contratou Rex Burkhead, ex-Cincinnati Bengals. O contrato é válido por um ano e US$ 3,15 milhões.

Ainda há boas opções no mercado entre os veteranos. Adrian Peterson está livre e chegou a visitar Oakland Raiders e Seattle Seahawks — as chances de ir para Seattle, no entanto, foram reduzidas depois do acerto com Lacy.

Jamaal Charles (ex-Kansas City Chiefs), DeAngelo Williams (ex-Pittsburgh Steelers), LeGarrette Blount (ex-New England Patriots), James Starks (ex-Green Bay Packers), Rashad Jennings (ex-New York Giants) e Darren McFadden (ex-Dallas Cowboys) são alguns dos corredores que ainda estão sem contrato.

