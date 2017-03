Há 55 anos, Wilt Chamberlain marcava o maior número de pontos da história da NBA

Para sempre

O dia 2 de março de 1962 segue, até hoje, como a única vez em que um jogador da NBA chegou a três dígitos na pontuação. Na vitória por 169 a 147 do Philadelphia Warriors sobre o New York Knicks, o pivô Wilt Chamberlain anotou 100 pontos, a maior marca da história da liga americana de basquete.

Com um público de apenas 4.124 pessoas, Chamberlain começou acertando metade das 14 tentativas de arremessos e não desperdiçou nenhum dos nove lances livres, algo incomum para um atleta que registrava média de 60% neste fundamento. Além dos 23 pontos, o pivô pegou 10 rebotes e chegou a um duplo-duplo nos primeiros 12 minutos em que ficou em quadra. O segundo período foi o de menor pontuação do jogador do Philadelphia Warriors. Com mais 18 pontos na conta, Chamberlain guardou sete de 12 arremessos e converteu quatro dos cinco lances livres a que teve direito.

Na volta do intervalo, chegou a 62,5% de aproveitamento, o seu melhor nos quatro períodos do confronto. Com 10 acertos em 16 tentativas e mais oito pontos em lances livres, o pivô foi para o último quarto de jogo com 69 pontos.

Consideravelmente acima da incrível média de 50 pontos por jogo, com mais um quarto a ser disputado, Wilt Chamberlain foi para o último período precisando de mais 31 pontos para se tornar o maior pontuador da história da NBA. Com o auxílio do time para atingir a marca, foram 21 tentativas de arremessos e 12 acertos, com mais sete pontos em lances livres e uma façanha inatingível mais de meio século depois.

Wilt Chamberlain ficou 48 minutos em quadras e fez 36 das 63 tentativas de cestas, além de 25 rebotes e duas assistências. O raro aproveitamento de 29 lances livres em 32 arremessados, foi primordial para cravar ainda mais o seu nome na história do basquete americano.

O atleta que chegou mais perto do feito do pivô do Philadelphia Warriors foi Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, em um jogo totalmente modificado quando comparado ao da época de Chamberlain, já com inclusão da linha dos três pontos, por exemplo. Em 2006, mais de quatro décadas após a proeza de Chamberlain, o astro marcou 81 pontos contra o Toronto Raptors, 21 deles em arremessos de fora do perímetro em uma das maiores atuações individuais da história da liga.

