Splitter elogia 76ers na chegada: "Há ótimos jogadores aqui"

Tiago Splitter não joga desde janeiro de 2016, quando precisou passar por uma cirurgia no quadril. Quase 14 meses depois, o pivô, trocado recentemente pelo Atlanta Hawks para o Philadelphia 76ers, tenta se recuperar das dores musculares nas panturrilhas, decorrentes da recuperação, para voltar a jogar antes do fim da temporada — que também marca o fim do seu contrato na NBA.

Na chegada à Philadelphia, o pivô de 32 anos, campeão da NBA em 2014 pelo San Antonio Spurs, disse que pode ajudar o 76ers na fase de reconstrução.

— Eu sei o que um time precisa para ter nível de campeão. Não estou dizendo que vou chegar aqui e mudar alguma coisa agora. Apenas vou analisar o que vejo e ajudar os caras jovens a se desenvolver em ótimos jogadores. Já há ótimos jogadores aqui. Vocês têm visto como o time tem jogado em algumas noites, é inacreditável. Eles apenas têm que fazer isso todas as noites de forma consistente. Eu espero que possa ajudar o time, e eles me ajudarem a voltar à quadra — disse, em contato com a imprensa local.

Tiago Splitter está na NBA desde 2010. Depois de cinco anos no Spurs, o jogador foi trocado para o Hawks antes da temporada 2015/2016. Em Atlanta, ele fez apenas 36 jogos antes da lesão o tirar da metade final da temporada passada e de boa parte desta edição.

Nesta quarta-feira, o 76ers anunciou que o jovem pivô Joel Embiid está fora da temporada com uma nova lesão no joelho. Por isso, Splitter terá um espaço interessante assim que conseguir retornar. O único outro pivô do elenco é Jahlil Okafor.

