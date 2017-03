Schweinsteiger deixa o United a caminho do Chicago Fire, da MLS

Mudança

O meio-campista alemão Bastian Schweinsteiger está de saída do Manchester United. Pouco aproveitado nos dois anos em que ficou no clube inglês, o jogador foi liberado para defender o Chicago Fire, da MLS.

Nos Estados Unidos, Schweinsteiger receberá US$ 4,5 milhões (R$ 13,8 milhões) pelo contrato de um ano. Ele será um dos 10 jogadores mais bem pagos da liga norte-americana.

— Estou triste por deixar meus amigos no Manchester United, mas agradecido ao clube por me deixar viver este novo desafio no Chicago Fire — disse o jogador.



Schweinsteiger ficou de 2001 a 2015 no Bayern de Munique e foi um dos grandes jogadores da história do clube. No United, contudo, não teve um bom rendimento e perdeu espaço com a chegada de José Mourinho. Por isso, foi liberado sem custos.



O Chicago Fire tem um título da MLS, conquistado em 1998. Na atual temporada, o time tem quatro pontos — uma vitória, um empate e uma derrota — em três jogos e está no sétimo lugar da Conferência Leste.

