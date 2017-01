Livro sobre título de Rosberg na F-1 arrecada R$ 173 mil em doações

Solidariedade

Contando bastidores do primeiro e único título conquistado pelo recém-aposentado Nico Rosberg na Fórmula-1, o livro "Finally", com tiragem limitada, arrecadou cerca de R$ 173 mil em doações.

O valor, divulgado pelo alemão nas redes sociais, será destinado à organização Viva con Agua, que combate a seca, beneficiando em torno de 4 mil pessoas na Etiópia.

As doações foram recebidas até 31 de dezembro. As cem pessoas que colaboraram com as quantias mais altas levaram uma cópia do livro — o valor mais baixo no top 100 foi R$ 685.

Outras cem edições serão sorteadas entre as 192 pessoas que doaram mais de R$ 171 e não ficaram no top 100. A obra sobre o título conquistado na temporada passada por Rosberg foi escrita por Georg Nolte, assistente do então piloto da Mercedes, e tem fotografias de Paul Ripke.