Novo chefão da F-1, Chase Carey chama Bernie Ecclestone de ditador

Chase Carey (C) comandará gestão tendo Sean Bratches (E) como diretor comercial e Ross Brawn como diretor esportivo

O novo chefe da Fórmula 1, Chase Carey, declarou, nesta terça-feira, que a F1 precisa de um novo início e acusou o antigo presidente executivo da categoria, Bernie Ecclestone, de comandar a maior competição de automobilismo do mundo como um ditador.

— É um grande esporte, mas claro que precisa de melhorias. Até certo ponto, precisamos de um novo ponto de partida. O que queremos é um novo olhar. Não temos outra ambição além de fazer um esporte fantástico para o torcedores — disse Carey em entrevista para a BBC.



Bernie Ecclestone, histórico diretor da F-1, foi substituído depois da compra da empresa que gerencia a categoria, pelo grupo americano Liberty Media.

— Vai ser difícil para Bernie. Ele dirigiu esse esporte durante grande parte de sua vida adulta. Ele mesmo falou que ele era um ditador. Dirigiu o esporte como um ditador durante muito tempo. Este esporte precisa de um novo ponto de vista, mas Ecclestone ainda pode acrescentar muito à F1 — declarou.

A Liberty Media comprou a F-1 do fundo de investimentos CVC Capital Partner, que controlava a categoria há mais de 10 anos. Para frear a queda da competição nos últimos anos, a Liberty media quer aumentar o número de corridas, especialmente nos Estados Unidos. Vinte GPs estão programados para este ano, sendo apenas um em solo norte-americano, no Texas, em outubro.

— Bernie é um time sozinho. E isso não é uma organização eficiente para desenvolver novas oportunidades em outros setores no mundo de hoje. Do ponto de vista esportivo, as decisões tomadas não eram tão eficazes como deveriam ser — opinou Carey.

Em outras entrevistas, Carey esclareceu o papel do novo diretor executivo da F1, Ross Brown, engenheiro e ex-diretor da escuderia Ferrari, no início dos anos 2000.



— É ele quem vai dirigir a nossa estratégia e quem vai colocar em prática o que temos que fazer em termos de mercado e negócio — falou Carey.



Depois, o próprio Brown explicou à rádio BBC que o primeiro objetivo vai ser a simplicidade:



— Assisti à F1 como espectador nos últimos anos e em alguns momentos não ficava claro o que estava acontecendo durante a corrida. Acho que o que os espectadores desejam é a competição e isso não aconteceu muito nos últimos anos. Queremos que a corrida seja um grande espetáculo. Se você vem passar o fim de semana para ver um GP, você precisa se divertir do início ao fim.



