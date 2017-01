Os cinco motivos que fizeram a Mercedes contratar Bottas

Fórmula-1

Na F-1 desde 2013, Valtteri Bottas ganhou na loteria a cobiçadíssima vaga na tricampeã Mercedes. A contratação do finlandês só foi possível graças à aposentadoria do campeão Nico Rosberg, no fim de 2016.



Aos 27 anos, Bottas tem 77 corridas na F-1 e nove pódios. Nunca venceu nem largou na pole. Mas é rápido e consistente, o que será importante, tendo em vista que terá como companheiro de equipe o tricampeão Lewis Hamilton.

— Ainda estou em busca da minha primeira vitória, e esta será a minha primeira missão. Estou pronto para trabalhar duro e provar que sou capaz — disse Bottas.



A seguir, veja cinco motivos que levaram a Mercedes a escolher Bottas:



1) Era a melhor opção disponível

Com nomes tarimbados como Fernando Alonso (McLaren) e Sebastian Vettel (Ferrari) sob contrato e temendo lançar o novato Pascal Wehrlein, a Mercedes escolheu Bottas, jovem, veloz e a melhor alternativa no mercado.

2) Consistência para marcar pontos

A Mercedes mira o tetra de construtores, e Bottas teve só dois abandonos por colisão em 77 provas, além de ter deixado de pontuar só em 11 das últimas 40 corridas em 2015 e 2016.

3) Domínio das tecnologias da marca

O finlandês conhece a unidade de potência e os recursos da Mercedes. Nos últimos três anos, a Williams guiada por Bottas usou o motor alemão. Além disso, o sistema eletrônico utilizado pela escuderia inglesa é semelhante ao usado pela Mercedes.

4) Competitividade para desafiar Hamilton

Desde 2013 na F-1, Bottas sempre superou seus companheiros de time — Pastor Maldonado (2013) e Felipe Massa (2014 a 2016). O tricampeão é jogo duro, mas o finlandês nunca se intimidou.

5) Ambição para vencer corridas e o campeonato

Bottas sabe que, talvez, só terá esta chance para alcançar vitórias e o sonho de virar campeão mundial. Não medirá esforços para aproveitá-la.