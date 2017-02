Pirelli prevê grid mais espalhado nas corridas do Mundial 2017

Fórmula-1

A Pirelli acredita que o grid da Fórmula-1 ficará mais espalhado nas corridas ao longo da temporada 2017, com base em simulações de downforce que recebeu de cada equipe. O novo Mundial contará com carros mais agressivos, com asas dianteiras e traseiras mais largas, por força de regulamentos aerodinâmicos revistos, e os carros serão equipados com pneus mais largos.

Os pneus novos foram projetados para degradar menos e permitir que os pilotos forcem mais nas provas, mas foram testados somente com os chamados "carros mula", que não entregaram a quantidade prevista de downforce. Em consequência, a Pirelli confiou nos dados fornecidos pelas escuderias.

Leia mais:

Williams é a primeira equipe a revelar detalhes do carro para a temporada 2017 da Fórmula-1

Fernando Alonso lança aplicativo de emojis para smartphones

Pedro Piquet renova com a equipe VAR para a temporada da F3 Euro



Questionado se os pneus são projetados para lidar com os níveis esperados de downforce até o final do ano, o diretor de esportes da Pirelli, Mario Isola, disse ao site britânico Autosport que sim.

– É por isso que pedimos as simulações das equipes, não só para o início do ano, mas para o final do ano. Se eu olhar para as simulações do início do ano, os valores provenientes de equipes diferentes serão bastante próximos (uns dos outros). Olhando para os valores do final do ano, que levam em conta a taxa de desenvolvimento, é um pouco maior. Mas nós mantemos esta comunicação (com as equipes), temos uma ideia – explicou.

Paul Hembery, chefe da Pirelli, concorda que as equipes irão se espalhar pela pista durante as corridas em 2017.

– Temos algumas estimativas de dados, e eu acho que todos vamos ver em Melbourne. Há grupos de pessoas que estão muito perto, mas irão se espalhar. O top-10 vai ficar muito povoado – concluiu. A temporada começa no dia 26 de março, com o GP da Austrália.

*LANCEPRESS