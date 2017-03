Ross Brawn criará força-tarefa para planejar futuro da Fórmula-1

Estratégia

Ross Brawn, diretor esportivo da Fórmula-1, tem planos para criar uma força-tarefa composta por profissionais independentes para ajudar no planejamento e prognóstico do campeonato mundial. Brawn se juntou à FOM em seu papel atual, em janeiro, após a aquisição da Liberty, e começou a planejar uma estratégia de longo prazo para melhorar o espetáculo das corridas.

Com os interesses particulares das equipes tendo impactado as mudanças de regras nos últimos anos, Brawn agora pretende contratar um pequeno grupo de figuras bem reconhecidas para apresentar propostas que possam melhorar o show.

Brawn passou as últimas semanas discutindo ideias com figuras da F-1, e esta semana a Liberty Media realizou uma reunião com as equipes para informá-las de seus próximos passos.

— Teremos alguns especialistas, pessoas reconhecidas pela indústria, trabalhando dentro da F50OM, que eu acho que as pessoas vão respeitar — disse Brawn à Autosport.

— Não será uma equipe grande, apenas cinco ou seis pessoas, mas terá capacidade suficiente, pela minha experiência e conhecimento, de criar e ter um bom argumento para o que queremos fazer e contribuir para o futuro — acrescentou.

Brawn acrescentou que uma parte da missão dessa força-tarefa será investigar como as ultrapassagens podem ser melhoradas:

— É um problema complexo. Nós não queremos que os carros sejam lentos, então queremos os níveis de aderência que temos, mas queremos que ele de alguma forma não bloqueie o carro seguinte.