Marques e Cirino colocam Mercedes no grid da Copa Truck

A estreia da Mercedes-Benz na Copa Truck está confirmada para o fim de semana em Campo Grande, que recebe a segunda e decisiva etapa da Copa Centro-Oeste. A AM Motorsport levará ao autódromo da capital do Mato Grosso do Sul os trucks que serão conduzidos pelos pilotos André Marques e Wellington Cirino, ausentes da abertura do calendário da nova categoria no final de maio em Goiânia.

Marques esteve a ponto de participar das provas em Goiás, mas acabou tomando parte somente da apresentação oficial ao lado do companheiro de equipe. Sem ter realizado qualquer ensaio, já que a carreta transportando o material da equipe chegou apenas depois das tomadas classificatórias, o truck de número 77 deveria ter largado dos boxes na corrida 1.

– Notamos um problema na embreagem pouco antes de entrar na pista. Por precaução, uma vez que não havíamos feito um treininho sequer, resolvemos adiar para Campo Grande – explicou Marques.

Da mureta dos boxes, Marques e Cirino acompanharam o nascimento do evento.

– Gostei bastante do que vi. A Copa Truck está trazendo um novo conceito de automobilismo. Não tenho qualquer dúvida que rapidamente se transformará num belíssimo sucesso – elogiou Marques, que vai usar o shakedown da quinta-feira para desenferrujar do longo período de inatividade – não corre desde o final do ano passado e desde então tem procurado manter a forma nos karts.

A AM Motorsport estará em Campo Grande com a meta de iniciar o trabalho de desenvolvimento do truck e deixar a briga pelo título para as próximas copas – Nordeste e Sudeste.

– Construímos tudo em apenas 28 dias. No momento, nossa preocupação é equalizar o desempenho com as demais montadoras – observou Marques.

Apesar do domínio exercido pela Iveco, que venceu as provas com Roberval Andrade e Beto Monteiro, Gomes acredita que o equilíbrio já pode ser notado em Goiânia.

– O que ocorreu lá foi circunstancial. Não acho que a Iveco esteja à frente das demais. Ao contrário, a Copa Truck está muito parelha na parte técnica – completou o piloto.