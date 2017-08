Sogipa celebra 150 anos de tradição

Porto Alegre

Fundada no dia 10 de agosto de 1867, a Sociedade Ginástica Porto Alegre (Sogipa) completa hoje 150 anos. Nasceu inspirada nas ideias do alemão Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), considerado o pai da ginástica. A história do clube, desde seus primórdios, está ligada ao esporte e à formação de uma cultura corporal e moral que preza pela saúde e pelo bem viver. Um veterano sócio, Inácio Roberto Knapp, usa a estranha palavra germânica Erinnerungsräume, que significa espaços notáveis, para designar o acolhedor ambiente sogipano, sinônimo de alegria e saúde.

Time de ginástica, em 1903 Foto: Divulgação / Sogipa

As primeiras reuniões dos fundadores, todos de origem germânica, aconteceram na Rua do Rosário (atual Vigário José Inácio), no centro da Capital, próximo ao Guaíba. Já no segundo ano de sua existência, o Deutscher Turnverein (Sociedade Alemã de Ginástica), como designada inicialmente, abriu espaço para o tiro ao alvo e, um pouco mais tarde, para a natação. Em 1885, a incipiente sociedade construiu a primeira piscina da capital gaúcha, situada no final da Rua da Conceição, às margens do rio.

Com o passar do tempo, o clube foi crescendo e se modificando. Além das modalidades esportivas, passou a dedicar-se também a promoções culturais, como canto e teatro, além de eventos. A primeira Oktoberfest em solo brasileiro foi realizada pela Sogipa, então chamada de Turnerbund, em 1911. Houve muitas idas e vindas. Separações, divisões, criações de sociedades paralelas, mas, segundo sua atual direção, o objetivo primordial – proporcionar saúde, atividade física, momentos de lazer e diversão por meio do esporte – jamais foi abandonado.

Hoje, a Sogipa é um clube com quase 40 mil integrantes, que reúne atletas destacados em várias modalidades esportivas, com conquistas nacionais e internacionais, inclusive medalhistas olímpicos. Está instalada numa área de 10 hectares na zona norte de Porto Alegre.



