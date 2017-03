Otimismo com safra e insegurança no campo marcam abertura da Expodireto 2017 

Agronegócio

Criminalidade crescente no campo também pautou abertura da feira

Criminalidade crescente no campo também pautou abertura da feira Foto: Diogo Zanatta / Especial

Diferentemente dos dois anos anteriores, quando a crise econômica conteve o otimismo do agronegócio, a Expodireto-Cotrijal 2017 foi aberta oficialmente nesta segunda-feira em clima positivo. Os sinais de melhora da economia brasileira e a perspectiva de colheita de grãos recorde no Rio Grande do Sul fazem os expositores preverem faturamento de R$ 1,8 bilhão, 15% acima do ano passado.

— Tivemos uma crise econômica sem precedentes nos últimos dois anos. Agora é a hora da retomada, a hora de voltar a investir, ainda mais com essa supersafra que se aproxima — disse Nei César Mânica, presidente da Expodireto.

Apesar da boa expectativa com a colheita de soja, Mânica frisou que é preciso também conter a euforia, por conta da queda do dólar e do consequente recuo da cotação da commodity.

Leia mais:

Expodireto começa com expectativa de voltar a crescer

Mais de 70 países confirmam presença na Expodireto 2017

Leia as últimas noticias do dia

Ainda durante a cerimônia de abertura da feira, que contou com a presença do governador José Ivo Sartori, o prefeito de Não-Me-Toque, Armando Roos, fez um apelo em relação à insegurança no campo:

— Em apenas dois dias, foram roubados 20 GPS em lavouras aqui da região — contou o prefeito, pedindo ações mais efetivas do Estado.

O governador reconheceu as dificuldades enfrentadas na área da segurança pública e citou ações voltadas ao setor — como a municipalização de câmeras de segurança e aumento do efetivo de policiais militares até a metade do ano.

Até sexta-feira, são esperadas mais de 200 mil pessoas no parque da Expodireto, que está na 18ª edição.