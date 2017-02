Seven Boys confirma demissão de 350 funcionários de fábrica em Porto Alegre

Crise

A fabricante de pães Wickbold, dona da marca Seven Boys, confirmou nesta segunda-feira que cerca de 350 funcionários da fábrica de Porto Alegre foram demitidos na última sexta-feira. No final de semana, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Panificação de Porto Alegre (Stipanpa) da Capital já havia comunicado a demissão em massa da unidade localizada no bairro Rubem Berta.

Sem dar detalhes, a assessoria de imprensa da Wickbold disse que os funcionários "afastados" "estão em casa" e que terão os salários pagos até o final de fevereiro.

A empresa confirmou, ainda, que haverá uma reunião na quarta-feira com o sindicato, quando "serão acertados diversos pontos" envolvendo os desligamentos.

Segundo o Stipanpa, a dona da Seven Boys alega que a unidade está dando prejuízos e, por isso, está fechando o setor de produção na Capital. Dessa forma, a fábrica permanecerá com cerca de 150 funcionários, que pertencem aos setores comercial e de expedição. A expectativa da entidade é tentar reverter as demissões na reunião de quarta-feira.

Mercado

A Wickbold oficializou a compra da Seven Boys, firmada em 2014, em agosto de 2015. Focada no segmento de "especiais", com adição de grãos ou iogurte, por exemplo, a Wickbold ampliou sua representatividade e chegou a ocupar o segundo lugar entre as maiores empresas do setor. A Seven Boys, que tem a bisnaguinha como seu carro-chefe, seguiu no ramo que atuava até então.

Leia a íntegra do comunicado:

Na sexta-feira (17.2) os funcionários da fábrica da Seven Boys, cerca de 350, foram afastados, estão em casa, e terão os salários pagos até o final de fevereiro. A empresa aguarda a reunião agendada na quarta-feira (22.2) com sindicato onde serão acertados diversos pontos.



