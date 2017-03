Após Operação Carne Fraca, ações da JBS e da BRF fecham em queda

Mercado

As ações da JBS e da BRF encerraram com queda de, respectivamente, 10,59% e 7,25% nesta sexta-feira, na Bovespa. Operadores comentam que os papéis reagiram às investigações da Polícia Federal na Operação Carne Fraca, que tem foco no combate à corrupção de agentes públicos federais e crimes contra a Saúde Pública. O esquema seria liderado por fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio.



A JBS divulgou nota na qual "esclarece que não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos", no que se refere à Operação Carne Fraca, deflagrada hoje pela Polícia Federal(PF). A empresa informa que sua sede não foi alvo dessa operação.



Já a BRF disse que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e que cumpre as normas e regulamentos referentes à produção e comercialização de seus produtos.

