Blairo Maggi viajará à China para reduzir impacto da Carne Fraca

Zero Hora

Por: Zero Hora

Em agenda intensa nos últimos dias para evitar o aumento dos impactos sobre o setor agropecuário, o ministro da Agricultura Blairo Maggi prepara para os próximos dias uma viagem à China, importadora de US$ 1,7 milhões em carnes bovina, suína e de frango. De acordo com o jornal O Globo, Maggi deve levar uma comissão de empresários brasileiros para tentar convencer os chineses a remover o bloqueio total à importação das carnes do país.

Na quinta-feira, segundo a publicação, o ministro participou de uma conferência com a mídia chinesa e atribuiu os constrangimentos pela Operação Carne Fraca à ação dos policiais federais. Maggi ainda provocou para que os empresários chineses façam uma inspeção surpresa em qualquer unidade produtora de carne no Brasil e verifiquem os processos de controle de qualidade.



Nesta sexta-feira, Maggi terá um diálogo com o ministro russo da Agricultura. A intenção é evitar que a Rússia siga o caminho adotado por outros países e sigam comprando a carne brasileira.