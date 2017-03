Volume de serviços tem queda de 7,3% em janeiro, aponta IBGE 

Resultado

O volume de serviços prestados teve retração de 7,3% em janeiro de 2017 na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado já desconta o efeito da inflação. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira.



Em relação a dezembro de 2016, com ajuste sazonal, o setor teve queda menor, de 2,2%. Em 12 meses, o volume de serviços acumula perda de 5,2%.

O IBGE também revisou o resultado de alta em dezembro em relação a novembro de 0,6% para 0,7%.



Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador, que continua a ser divulgado, a receita nominal caiu 1% em janeiro em relação a dezembro de 2016. Na comparação com janeiro do ano passado, a queda na receita nominal foi de 2%.

*Estadão Conteúdo

