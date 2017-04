Mesmo com Carne Fraca, Brasil fecha março com superávit recorde na balança comercial

Exportações

Mesmo com as sanções sofridas pela carne brasileira no Exterior após a Operação Carne Fraca, a balança comercial brasileira registrou o melhor desempenho para março em 29 anos. O superávit foi de US$ 7,145 bilhões no mês passado, o maior valor para o período em toda a série histórica, iniciada em 1989, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).



O saldo positivo é resultado de US$ 20,085 bilhões em exportações e de US$ 12,940 bilhões em importações. O dado de março ficou acima das estimativas de profissionais do mercado financeiro. As expectativas eram de superávit de US$ 6,4 bilhões a US$ 7,045 bilhões, com mediana positiva em US$ 6,850 bilhões.

No mês passado, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar suspeita de um esquema de corrupção envolvendo técnicos do Ministério da Agricultura e frigoríficos para driblar irregularidades sanitárias na produção de carne brasileira. Diversos países anunciaram barreiras ao produto nacional após a divulgação da operação, mas parte das sanções já foram revertidas.



Mesmo com a operação, as exportações de carnes bovinas, suínas e de frango somaram US$ 1,113 bilhão em março deste ano, valor 9% maior do que em igual período do ano passado (US$ 1,021 bilhão). As vendas externas aumentaram no caso do frango (de US$ 511 milhões em março de 2016 para US$ 571 milhões no mês passado) e da carne suína (de US$ 99 milhões para US$ 138 milhões no mesmo período), mas caíram na carne bovina (de US$ 411 milhões para US$ 404 milhões em igual intervalo).



No ano, o resultado acumulado é positivo em US$ 14,424 bilhões, também o melhor resultado para o período. As exportações somaram US$ 50,466 bilhões e as importações, US$ 36,042 bilhões.



Somente na quinta semana de março (27 a 31) houve superávit de US$ 1,692 bilhão, com US$ 4,106 bilhões em exportações e US$ 2,415 bilhões em importações.



