Walmart fechará dois supermercados Nacional nesta terça-feira em Porto Alegre

Quarta unidade em 2017

O Walmart fechará o quarto supermercado em 2017. Trata-se agora do Nacional da Avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, que, assim como a loja da Avenida Lucas de Oliveira, no bairro Mont' Serrat, encerrá as atividades nesta terça-feira.

Na manhã desta segunda-feira, a loja da Zona Sul de Porto Alegre registrava filas em razão de liquidação. No domingo, a unidade do Mont' Serrat também tinha promoções e funcionários informaram aos clientes sobre o fechamento.

Leia também

Por que a economia do RS voltou a cair em 2016

Onde a economia ensaia deixar a recessão para trás



Em 2017, o Walmart já fechou as unidades do Nacional localizadas no Rua da Praia Shopping e no Shopping Iguatemi. Há um ano, o Walmart fechou 14 lojas no Rio Grande do Sul.

A expectativa do setor gaúcho é que o Walmart não encerre todas as atividades no RS. No ano passado, a rede anunciou a mudança das lojas BIG para a bandeira e o conceito Walmart.

Veja o posicionamento do Walmart:

"O Walmart está investindo cerca de R$ 1 bilhão na transformação dos hipermercados da rede no país ao longo dos próximos três anos. A empresa também irá abrir duas novas lojas do Hiper TodoDia neste ano e reformar unidades de outros formatos. As iniciativas visam melhorar a experiência de compras dos clientes e simplificar processos na operação. A rede também revisa constantemente seu portfolio de lojas, podendo fechar unidades que não apresentem desempenho satisfatório. Como resultado dessas ações, a companhia estará mais bem preparada para crescer de forma sustentável no Brasil ao longo dos próximos anos. No caso das lojas do Nacional Lucas Oliveira e Wenceslau, em Porto Alegre, a empresa confirma os seus fechamentos e informa que ofereceu a todos os funcionários transferência para outras lojas da rede. Quem não aceitou, receberá treinamento para recolocação profissional."