Nutella a R$ 2, caderno escolar a R$ 1 e muita fila: o último dia do Nacional da Rua da Praia

No dia em que o supermercado Nacional do Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico de Porto Alegre, fecha as portas em definitivo, consumidores formaram filas para aproveitar a promessa de descontos. Desde as 9h, clientes se aglomeravam nos corredores do centro comercial para arrematar produtos a preços baixos.

Diante do grande movimento, seguranças tiveram de controlar o acesso ao supermercado — novos clientes só ingressavam quando outros iam embora. A cada 10 que saíam, cinco entravam.

Quem aguentou firme a espera deixou o supermercado com dezenas de sacolas em mãos e confirmou as pechinchas. A autônoma Rita de Cássia, 23 anos, comemorou a compra de potes de Nutella a R$ 2 e cadernos escolares a R$ 1. Mesmo cansada, estava faceira:

— Às 9h já não tinham mais carrinhos. Tinha que pegar um pallet ou uma caixa para colocar as coisas e ir recolhendo. Agora, por último, anunciaram o pacote grande de Nutella a R$ 2 e jogaram pra cima como se fosse um free day. Todo mundo se atirou, parecia briga. Mas não, era só o pessoal pegando do chão como uns loucos.

— Parecia que tinham gritado: "quem quer dinheiro" — divertiu-se a mãe da jovem, a aposentada Raquel Pena, 56 anos.

A família calcula que tenha economizado quase R$ 1 mil nas compras feitas entre segunda-feira, quando os descontos ainda eram mais escassos, e esta terça. Mãe e filha também arremataram por R$ 12 a ração para cachorro que costumam pagar R$ 30.

Na fila desde as 11h, a aposentada Ana Maria Pereira, 52 anos, esperava comprar qualquer coisa que custasse R$ 1. Mas nem todo mundo aguentou a espera. A comerciante Débora Marques, 42 anos, por exemplo, deixou o local minutos depois de chegar e perdeu a segunda chance de aproveitar os descontos de um Nacional prestes a fechar — há duas semanas, ela esteve no supermercado no Shopping Iguatemi, que também encerrou as atividades. Por lá, comprou picanha a R$ 10 e coração de galinha a R$ 4.

— Valeu à pena, tinha bastante promoção de perecíveis. Mas aqui, pelo que o pessoal da fila falou, estão acabando as promoções — comentou.

O Nacional do Rua da Praia funciona até as 17h desta terça-feira e depois deixa de operar. Segundo o Walmart, o encerramento integra a estratégia empresarial de acabar com operações que não estão dando o retorno financeiro esperado.