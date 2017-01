Operação PhD: em áudio, presidente da Faurgs pede que documento seja destruído

Fraude em universidade

Ao longo da investigação que resultou na Operação PhD, deflagrada em 9 de dezembro, a Polícia Federal (PF) interceptou, com autorização judicial, telefonemas e troca de e-mails entre os investigados. Assim, identificou fluxo de troca de favores e de dinheiro para benefício próprio dos suspeitos.



Sérgio Nicolaiewsky, é diretor-presidente da Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs). Conforme a investigação, na conversa a seguir, Nicolaiewsky combina com um professor sobre a eliminação de documento que pode comprometê-lo. Estariam tratando da concessão irregular de bolsa a um assessor.



6 de setembro

Telefonema interceptado. Interlocutores são Nicolaiewsky (identificado como Nicola) e um professor do curso de Direito



Nicola - Meu professor, o negócio é o seguinte, preciso de duas ações rápidas. Tá?

Professor - Sim.

Nicola - A primeira ação sua rápida é pegar o original do ofício 20/2016 e as cópias e incinerá-las.

Professor - Hum.

Nicola - Primeiro? Segunda, me mandar um e-mail pedindo que eu autorize bolsa para o Anderson com o valor de R$ 3.500,00.

Professor - Qual o problema do ofício, professor?

Nicola - Urram, é, prefiro não comentar no telefone, não, não podemos ter esse tipo de papel desse jeito na vida.

Professor - Hum.

Nicola - Tá? Entendi tudo, mas papel esse é perigosíssimo para nós, portanto, rasgue o que tiver que rasgar. Eu vou rasgar minha cópia aqui e resolveremos a situação tão pronto o senhor me mande este e-mail pedindo autorização para que a bolsa dele seja uma bolsa de três mil e quinhentos.



CONTRAPONTOS

- O que diz André Callegari, advogado de Sérgio Nicolaiewsky:

"Ele explicou à delegada que foi uma forma de corrigir o que estava errado. Não houve a intenção de destruir o documento como algo ilícito, mas, que outro documento deveria ser encaminhado de forma a atender os requisitos legais. Ele esclareceu isso, inclusive, dizendo que orienta para que os procedimentos sejam corretos."