Operação PhD: professora articula ajuda a bolsista "desesperado" por dinheiro

Fraude em universidade

Enfermeira e professora, Simone Edi Chaves era coordenadora do mestrado profissional em Enfermagem da Escola de Saúde da Unisinos e está afastada das funções até o término das investigações. É identificada na investigação como uma das "comandantes do esquema delituoso no âmbito dos programas com verbas federais no período em que Ricardo Burg Ceccim se afastou para curso no Exterior." Conforme apuração, Simone recebia bolsa da Faurgs de R$ 5,2 mil e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de R$ 5 mil. A partir de contato feito por ZH, a Fiocruz informou que a bolsa de Simone foi suspensa.



LEIA TAMBÉM:

Investigado orienta bolsistas a devolver parte do dinheiro

Em áudio, presidente da Faurgs pede que documento seja destruído

Investigadas sugerem criar vínculo com UFRGS para conceder bolsa

Na troca de e-mails a seguir, Simone trata, segundo a investigação, de obter mais dinheiro para um aluno que já recebe bolsa da Faurgs. O acerto é feito com Maria Cristina Soares Guimarães, professora e pesquisadora em uma das unidades da Fiocruz, no Rio. Ricardo Burg Ceccim também participa das tratativas. Ao longo do acerto, o aluno que estaria "desesperado" por dinheiro passa a ser identificado como "especialista" que atuará em programas de interesse do grupo. Para a PF, o teor do diálogo mostra que estão tratando de concessão de bolsa para ajudar alguém na vida privada, e não dentro de um projeto institucional.



2 de março

De: Simone Edi Chaves

Para: Ricardo Ceccim

"Bel (seria um aluno do mestrado em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da UFRGS, já bolsista) tá desesperado...precisa de dinheiro. Posso pedir para Ruy (atuaria na Fiocruz) fazer uma bolsa de 1.000,00? Não sei outro modo de atender...sei também das implicações do trabalho...mas acho que temos que ajudar."



7 de março

De: Simone Edi Chaves

Para: Ruy (atuaria na Fiocruz)



"Ruy, estamos precisando fazer um pagamento para um parceiro nosso aqui do educa (EducaSaúde) que tem já contrato com a Faurgs, deste modo, não podemos emitir novo contrato. Assim te pergunto se podemos fazer um intercâmbio e este contrato dele sair por aí e nós assumirmos por aqui alguma necessidade de pagamento de vcs? O valor seria de R$ 1.000,00 por seis meses _ ele é aluno do Mestrado da Saúde coletiva."



8 de março

De: Ricardo Ceccim

Para: Simone Edi Chaves



"Eu respondi para o Ruy para evitar entendimento que era um tráfico de influência. Para ele saber que é uma bolsa para o AvaliaCaminhos (curso em parceria entre UFRGS e Fiocruz), trata-se de um especialista que não podemos pagar para este trabalho pq tem uma bolsa de mestrado na nossa Fundação. Bjs. Ricardo."



De: Simone Edi Chaves

Para: Maria Cristina Soares Guimarães



"Oi, Cris, preciso de uma ajuda de vocês. estamos precisando fazer um pagamento de R$ 1.000,00 (por 6 meses) para um aluno nosso do mestrado em saúde coletiva que já tem um contrato com a nossa fundação Faurgs. A demanda que gerou a necessidade de aumentar um pouco a bolsa dele (que atualmente é no valor de mestrandos) foi justamente o AvaliaCaminhos, uma vez que ele pesquisa e milita exatamente na área de drogas e da formação em RD. A questão é pontual até conseguirmos regularizar por aqui. Conversei ontem por e-mail com o Ruy, indicando que podemos assumir outra demanda por aqui para fazermos intercâmbio de algo que precisa ou possa ser pago por aqui. Um beijo e obrigada."



De: Maria Cristina Soares Guimarães

Para: Simone Edi Chaves



"Claro Simone, podemos absorver. Copio o Ruy para encaminhar. bj"



De: Simone Edi Chaves

Para: Ricardo Ceccim



"Rede é com a gente mesmo...e para tudo! Bel nos deve esta!!!!!!!!!"



De: Ricardo Ceccim

Para: Simone Edi Chaves



"funcionou."



PAGAMENTO PARA INVESTIGADO

Simone trata de pagamentos para o médico Hêider Aurélio Pinto por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), que depois será substituído por uma bolsa de estudo. Hêider é investigado na Operação PhD. Era servidor do Ministério da Saúde tendo, inclusive, responsabilidade por liberar valores para projetos com universidades, e obteve título do mestrado em Saúde Coletiva. A PF suspeita que o mestrado foi fraudado, já que ele não teria comparecido às aulas. Em maio, quando Dilma Rousseff foi afastada do governo, ele foi exonerado do ministério e se mudou para Porto Alegre.



5 de julho

De: Simone Edi Chaves



"Para pagamento de RPA na verdade não há um limite, mas um bom senso na expedição de um RPA. Para proteção dos dois lados. deste modo, penso que podemos fazer um RPA para o Heider de 10.000,00 - como pagamento de dois meses de trabalho, o que corresponde a mais ou menos a bolsa que ele irá receber, assim temos como justificar um adiantamento por junho e julho e agosto implementamos a bolsa...o que acham?"



CURSO SEM MATRÍCULAS

Em e-mail a pessoas ligadas ao EducaSaúde, Simone fala sobre problemas decorrentes do fato de alunos de um curso não estarem devidamente matriculados.



21 de setembro

De: Simone Edi Chaves



"Gurias...por favor cuidem com o teor dos emails que saem para os alunos do EPS em Movimento. Este curso foi imenso e com muitos desdobramentos políticos. Não podemos dizer, nem escrever, que os alunos nunca foram matriculados...isso já está gerando o maior estresse entre os formadores e apoiadores. Recebi o email abaixo...e de fato fica ruim justificarmos que o cara fez um curso todo, com acesso ao ambiente de aprendizagem, e não estava matriculado."



REFORMAS PAGAS COM BOLSA

Diálogo envolveria uso de dinheiro de bolsa de estudo para reformas em prédio que, segundo a PF, seria a residência do professor Ceccim. Em e-mail, Simone trata, segundo a investigação, da concessão de bolsa para uma arquiteta.

23 de junho de 2014

De: Simone Edi Chaves

Para: Carmen (arquiteta)

"Ana, precisamos ver a bolsa da Carmen, a pedido do Ricardo temos que viabilizar a bolsa dela no valor referente a ME/DO (mestrado/doutorado), temos que efetuar a matrícula. Este pagamento é importante. Ela recebeu os documentos mas não entendeu muito como preencher."



4 de julho de 2014

De: Carmen (arquiteta)

Para: Simone Edi Chaves



"Simone. Tentei falar contigo hoje de manhã, mas não consegui. Este orçamento é das luminárias dos banheiros e de 2 da sala do Ricardo (ele pediu). Precisamos acertar os valores finais. Não tenho como parcelar em 6 vezes pois como te disse a estrutura metálica para cobertura do terraço (parte mais cara do orçamento) já foi comprada e a serralheria parcelou em 3 vezes. Este material não conseguiu ser entregue ainda porque foram levar num dia de jogo e os andares estavam fechados. Vai ser entregue novamente segunda-feira. A conta que te mandei era bem simples:



TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 64.715,00

PAGO R$ 29.500,00 (R$ 26.000,00 + R$ 3.500,00 DA BOLSA)

SALDO R$ 32.215,00



Este saldo podemos dividir em 4 vezes de R$ 8.053,75Qualquer coisa me liga.

Bj Carmen"



De: Simone Edi Chaves

Para: Carmen (arquiteta)



"Carmen, OK. entendi, vamos ver como posso te pagar este saldo. Entendo que este valor agora tem todas aquelas coisas que vcs haviam falado: luminárias, metais...é isto né...pelo o que entendi do teu email anterior...vamos ver se consigo um modo de pagar em menos vezes. Preciso ver que tipo de nota para te perguntar. Quanto ao granito, entendo que sim, pode fazer, pois acresce mais 930,00 deste saldo que me passaste, é isto? beijo."



CONTRAPONTOS

- O que diz Rafael Ariza, advogado de Simone Edi Chaves:

"Ficou claro no depoimento que ela não tem envolvimento com desvios. Quanto aos diálogos, não podemos comentar porque há sigilo decretado pela Justiça."



- O que diz Karla Sampaio, advogada de Ricardo Burg Ceccim:

"Quanto aos honorários de uma arquiteta terem sido pagos através de bolsa, houve uma reforma nos ambientes do EducaSaúde (prédio e salas). A adaptação da área física foi necessária para atender às demandas da equipe. Por regramento institucional, devem ser onerados os próprios projetos para colocar divisórias, piso, conserto de vazamentos. A arquiteta foi paga com uma bolsa durante o tempo da obra, que está lá para quem quiser ver. Nunca houve reforma em apartamento particular."



- O que diz Maria Cristina Soares Guimarães, professora e pesquisadora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz):

"Gostaria de registrar que, sim, tenho bolsa de pesquisa da Faurgs, perfeitamente legal, fruto de uma parceria de pesquisa de mais de uma década. Do melhor do meu conhecimento, essa bolsa foi finalizada em novembro de 2016. Se eu sou ou não investigada pela Polícia Federal, não tenho conhecimento. O que posso adiantar é que minha vida é pública, tal como dos professores investigados."



- O que diz Jorge Luiz Garcia de Souza, advogado de Hêider Aurélio Pinto:

"Não há absolutamente nada de delituoso nessa conversa, nada de errado. A situação foi bem explicada pelo Hêider no depoimento."