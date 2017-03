Cidades do Chile estão em alerta após incêndio florestal que afetou mais de uma dezena de moradias

Precaução

As cidades de Valparaíso e Viña del Mar, no centro do Chile, foram postas sob alerta vermelho neste domingo por um incêndio florestal que afetou mais de uma dezena de moradias, informou a Oficina Nacional de Emergência (Onemi).



O fogo começou perto de uma estrada na parte alta do balneário de Viña del Mar (120 km de Santiago) em uma área de morros, onde centenas de famílias pobres que ocupam terrenos com casas de madeira e lata são ameaçadas pelo fogo.

Um último comunicado da Onemi indicou que mais de uma dezena de casas foram afetadas pelas chamas e que os hectares atingidos pelo incêndio passaram de 100 para 230 em menos de duas horas.

As autoridades decidiram realizar uma retirada preventiva dessas pessoas. Não há registros de feridos ou mortos, informou a Onemi.

