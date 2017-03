Duas pessoas morrem em show de rock na Argentina

Incidente

Dois homens morreram e uma mulher segue internada, vítimas de uma confusão na madrugada deste domingo depois de um show ao ar livre do ídolo do rock argentino Indio Solari, na cidade de Olavarria.

Os dois mortos, com cerca de 40 anos, chegaram ao hospital já sem vida, segundo informou o secretário da Saúde de Olavarria (350 km ao sudoeste), Germán Maroni.

O secretário informou "que dez pessoas foram levadas ao hospital, dois já chegaram sem vida com parada cardiorrespiratória, e uma jovem segue na UTI depois de sofrer um ataque cardíaco".

A promotora Susana Alonso, encarregada do caso na cidade de Olavarria, confirmou as duas mortes. Uma das vítimas ainda não foi identificada.

O show aconteceu em uma área ao ar livre e contou com 250.000 expectadores. Durante a apresentação, Solari interrompeu várias vezes para pedir calma e atenção a algumas pessoas que estavam passando mal, sendo esmagadas contra o palco.



O cantor conseguiu terminar o show, e, de acordo com depoimentos, a confusão ocorreu durante a evacuação do público, com saídas estreitas e onde espécies de funis se formaram.



Solari, ex-líder da banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dissolvida em 2001, realiza apenas um show anual com seu grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

O incidente da madrugada deste domingo recordou a "tragédia de Cromañón", quando 194 pessoas, em sua maioria jovens, morreram queimados ou asfixiados por inalação de gases tóxicos no incêndio na boate República Cromñón durante um show da banda Callejeros, em 30 de dezembro de 2004.



*AFP