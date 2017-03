Forças iraquianas recuperam do EI controle de museu em Mossul

Conflito

Combatente do Estado Islâmico destrói estátua do museu de Mossul, em imagem de fevereiro de 2015 Foto: AFP PHOTO / Welayat Nineveh Media Office

As forças de segurança iraquianas anunciaram, nesta terça-feira, que retomaram do grupo Estado Islâmico (EI) o museu de Mossul, local em que os extremistas destruíram estátuas antigas a golpes de martelo, em 2015.



De acordo com o general Raed Chakir Jawdat, a operação faz parte da ofensiva para recuperar a zona oeste da segunda maior cidade do Iraque, o último reduto urbano do EI no país.

Um oficial da Força de Intervenção Rápida (FIR) confirmou a retomada do museu, o segundo mais importante do país, depois do museu de Bagdá. A operação ocorreu na segunda-feira.

— O EI o destruiu completamente e saqueou objetos — afirmou Abdulamir al-Mohamedawi.

O EI divulgou um vídeo, em 26 de fevereiro de 2015, que mostrava os jihadistas no momento da destruição das estátuas, frisos e outros tesouros pré-islâmicos.

— Fiéis muçulmanos, estes objetos atrás de mim são ídolos para os povos de outrora que os adoravam, ao invés de adorar a Deus — afirmou um extremista para a câmera.

De acordo com fontes do Departamento de Antiguidades, quase 90 obras foram destruídas ou danificadas.





