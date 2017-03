Reino Unido notificará saída da União Europeia em 29 de março

Anúncio

O Reino Unido ativará, no dia 29 de março, o Artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa, dando início formalmente à saída da União Europeia (UE). O procedimento foi informado, nesta segunda-feira, pelo governo da primeira-ministra Theresa May.

"Em junho, o povo britânico tomou a decisão histórica de abandonar a UE. Na próxima quarta-feira, o governo prosseguirá com esta decisão e iniciará formalmente o processo", disse, por meio de um comunicado, o ministro a cargo do Brexit, David Davis.

Segundo o mesmo comunicado, o embaixador britânico na UE, Tim Barrow, já informou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sobre a data em que o governo invocará o artigo e dará início ao primeiro abandono de um Estado membro em 60 anos de história do bloco.

A partir de 29 de março, Londres e Bruxelas terão dois anos para selar um acordo de divórcio. Há expectativa para saber se os europeus no Reino Unido manterão seus direitos. Outros pontos que estarão em discussão são a conta que Londres deverá pagar por seus compromissos orçamentários até 2020 e qual será a nova relação comercial entre o Reino Unido e o bloco europeu.

"Estamos no limite da negociação mais importante para este país em uma geração", acrescentou Davis. "O governo é muito claro em seus objetivos: um acordo bom para todas as nações e regiões do Reino Unido e para a Europa; uma aliança nova positiva, entre o Reino Unido e nossos aliados e amigos da UE", estimou o ministro.

