Ainda longe da projeção, prefeitura arrecada R$ 87 milhões com IPTU

Após o imbróglio

A prefeitura da Capital arrecadou R$ 87 milhões até a quarta-feira com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Somente ontem, mais R$ 20 milhões ingressaram nos cofres públicos, mais do que o dobro da receita auferida na terça-feira, que havia sido de R$ 9 milhões.

Segundo o superintendente da Receita Municipal, Fabrício Dameda, o valor foi maior porque em geral os contribuintes que pagam um imposto mais alto deixam para quitar a fatura nos últimos dias do ano. A prefeitura, contudo, já reavalia a projeção de arrecadar R$ 170 milhões até esta quinta-feira.

A estimativa havia sido feita antes do imbróglio envolvendo a promessa de desconto de 15% feita pelo prefeito eleito Nelson Marchezan (PSDB), barrada ontem pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Diante do alongamento do prazo de desconto de 12% até o quinto dia útil de fevereiro (8 de fevereiro), a Secretaria da Fazenda também já está mais pessimista em arrecadar os R$ 350 milhões previstos até 3 de janeiro.

— Com essa confusão dos últimos dias, fica difícil fazer novas projeções — afirmou um assessor da Fazenda.

Ainda assim, a expectativa é de que hoje, último dia de abertura dos bancos no ano, o valor arrecadado seja o maior na escala diária desde que o prefeito José Fortunati anunciou o calendário de antecipação do IPTU. Os recursos serão usados para quitar a folha de pagamento do funcionalismo municipal, a ser paga hoje.