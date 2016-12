Moradores da Região Metropolitana voltam a enfrentar falta de água no fim do ano

Problema crônico

Moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre voltaram a sofrer com a falta de água em meio às altas temperaturas do mês de dezembro e às comemorações de Natal. Os relatos são de problemas em cidades como Viamão, Gravataí e Sapucaia do Sul. Em Gravataí, a situação é ainda pior. Além do desabastecimento, ouvintes registraram água com coloração escura, impossibilitando o uso.

Moradora do bairro São Jerônimo, Cíntia Soares relatou à Rádio Gaúcha enfrentar o problema de água há três semanas. Segundo o depoimento, o desabastecimento ocorre principalmente nas primeiras horas da manhã.

Na casa do supervisor de produção Paulo Sérgio Fialho Maciel, morador bairro Parque dos Anjos, a água chegou com cor escura e muito barro. Paulo contou à Rádio Gaúcha que ele e a esposa haviam colocado roupas para lavar na noite de sexta-feira. Porém, ao retirá-las da máquina, perceberam que estavam mais sujas do que quando entraram.

— Nós colocamos pra lavar uma máquina com toalhas, pano de prato. E a gente perdeu tudo. Inclusive, a toalha da ceia de natal, que nós tínhamos colocado para lavar para hoje, não vai ser possível utilizar — relatou.

O diretor de Operações da Corsan, Eduardo Carvalho, reconheceu o problema do desabastecimento na Região Metropolitana e também da coloração, em Gravataí. Segundo ele, foram causados por "manobras operacionais. No caso de Viamão, o diretor garante que o problema já foi solucionado.

— Houve o rompimento de uma adutora, na interligação do município de Viamão com Alvorada. O problema foi resolvido e a situação completamente acertada no início da madrugada — explicou.

Em relação à cidade de Gravataí, a sujeira se deve, segundo ele, a "manobras operacionais" que alteraram o fluxo da água".