Polícia suspeita de crime passional em caso de desaparecimento de embaixador da Grécia

A Polícia Civil do Rio investiga a possibilidade de crime passional no desaparecimento do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, visto pela última vez na segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As informações são do G1.

Um carro foi localizado com um corpo carbonizado sob um viaduto do Arco Metropolitano. O veículo é o mesmo que Amiridis havia alugado, informou a polícia. No entanto, somente a perícia poderá descobrir se o corpo é do embaixador.

Na manhã desta sexta-feira, policiais faziam diligências para prender mais um envolvido no caso. No início do dia, uma pessoa chegou algemada à Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Durante a madrugada, um PM prestou depoimento no local. Ele não havia sido liberado até as 11h30min. Os investigadores não informaram se o policial foi ouvido como testemunha ou como suspeito do crime.



Amiridis, de 59 anos, que desapareceu na segunda-feira, estava de férias no Rio desde o dia 21 de dezembro. O embaixador pretendia retornar a Brasília no dia 9 de janeiro, segundo uma funcionária da embaixada da Grécia. A mulher do embaixador foi quem denunciou seu desaparecimento, na quarta-feira. Ela relatou não ter conseguido contato com ele após ter saído sozinho do apartamento da família em Nova Iguaçu, por volta das 20h. O diplomata saiu de casa em um carro que o casal havia alugado.



Kyriakos Amiridis é embaixador da Grécia no Brasil desde este ano. De 2001 a 2004, ele ocupou o cargo de cônsul-geral no Rio de Janeiro, além de ter sido embaixador na Líbia, entre 2012 e 2016. Ele é casado e tem uma filha, de acordo com dados da embaixada grega no Brasil.



