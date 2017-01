Chuva no final da tarde causa transtornos em Porto Alegre e na Região Metropolitana 

Clima

Após o temporal que atingiu parte do Rio Grande do Sul entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, novo aguaceiro chegou ao Estado no fim desta tarde. Porto Alegre, Vale do Sinos e a Região Metropolitana estão entre as áreas mais atingidas pelo fenômeno climático.



Em todo o Estado, mais de 150 mil clientes ficaram sem energia elétrica — 70 mil na área de concessão da CEEE em Porto Alegre, principalmente nos bairros Auxiliadora, Santana e Sarandi, 74 mil na da RGE Sul e 9 mil na da RGE. O maior problema é constatado em São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde as equipes de manutenção tiveram de desligar um transformador para realizar conserto. No município, são 43 mil pontos sem luz. Por volta das 20h, o número de clientes sem luz no RS caiu para cerca de 120.



A falta de eletricidade também influenciou no abastecimento de água em alguns municípios. Segundo a Corsan, toda a área das cidades de Alvorada, Glorinha, Montenegro e Viamão estão sem água. Em Porto Alegre, os bairros Belém Velho e a região das Ilhas também estão sem o serviço.

Em termos de alagamentos e quedas de árvores, a região central e partes das zonas sul e norte foram as mais afetadas pelo aguaceiro. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação de medição do Jardim Botânico — utilizada pela prefeitura para registrar a média histórica de precipitação — registrou o acumulado de 19mm entre 16h e 17h, o que corresponde a cerca de 18% da média histórica de chuva no mês de janeiro em Porto Alegre (100.1mm).

Segundo a EPTC, as avenidas Érico Veríssimo, Sertório, João Pessoa, Ipiranga, Protásio Alves, Bento Gonçalves, Benjamin Constant, Icaraí e Moab Caldas estão entre as vias que registraram pontos de alagamento: cerca de 40, no total. A Defesa Civil da Capital afirmou que os atendimentos são isolados e, principalmente, na zona sul da Cidade — a partir do bairro Lomba Grande.



No cruzamento das ruas Lima e Silva e República, no bairro Cidade Baixa, uma árvore caiu sobre a via e causa interdição total do trânsito no local. Equipe da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estão no local.



O Corpo de Bombeiros da Capital afirmou que, por enquanto, atendeu dois casos mais críticos. O primeiro foi o resgate de sete pessoas — incluindo uma criança — no elevador do estacionamento do Shopping Praia de Belas. As vítimas ficaram presas por alguns minutos no local devido à falta de energia elétrica.



O segundo atendimento foi a retirada de partes de uma árvore que caíram em uma casa no encontro da avenida Aparício Borges com a Rua Professor Carvalho de Freitas, no bairro Teresópolis. Os Bombeiros estão priorizando o atendimento em casos de danos em residência.



Em Canoas, parte do teto da praça de alimentação do Canoas Shopping, localizado na Avenida Guilherme Schell, no centro da cidade, desabou após a forte chuva que atingiu o município. Segundo a assessoria de comunicação do estabelecimento, a avaria aconteceu após a estrutura de escoamento das vias do entorno do shopping não suportar o volume de água liberado pelas calhas do empreendimento. Isso forçou o rompimento de partes da estrutura de gesso que protege o teto do local.



Ainda segundo a assessoria, no momento, está proibida a entrada de novos consumidores no shopping até que o trabalho de limpeza e manutenção seja finalizado.



Segundo o Corpo de Bombeiros do município, os principais chamados atendidos pela corporação são de casos de alagamentos nos bairros Centro, Guajuviras, Rio Branco, Niterói, Mathias Velho e Estância Velha, onde uma casa desabou. Não há registro de feridos. Segundo a corporação, o temporal começou por volta das 16h e durou cerca de 30 minutos, perdendo força gradativamente no início da noite desta quarta.



Em Novo Hamburgo, segundo a Defesa Civil, a chuva atingiu seu ápice por volta das 16h30min. Os bairros Santo Afonso, Primavera e a região central da cidade foram as áreas mais atingidas pela precipitação. Até o momento, o órgão ajudou no reparo de apenas dois destelhamentos: um na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e outro em uma casa no bairro Primavera, afirmou o tenente da reserva do Corpo dos Bombeiros e coordenador da Defesa Civil de Novo Hamburgo.



Em São Leopoldo, o Hospital Centenário de São Leopoldo suspendeu o funcionamento do bloco cirúrgico após alagamentos nos corredores de acesso ao setor.

