Quatro famílias ainda não conseguiram voltar para casa após enchente em Rolante

Um dia depois da enxurrada que invadiu Rolante e expulsou pelo menos 300 famílias de casa, o sábado é de reconstrução e solidariedade no município do Vale do Paranhana. Segundo a prefeitura da cidade, somente quatro famílias ainda não conseguiram retornar para as suas residências.

Nesta manhã, na entrada do município, havia uma fila de carros que paravam para deixar doações na borracharia Marcão Veterano, que também foi atingida pela enchente. Os donativos estão sendo organizados por um grupo de jovens adventistas.



— Conseguimos uma carreta que está vindo de Curitiba com quatro lavanderias profissionais e que vai atender nos bairros para ajudar na lavagem de roupa de camas e outras peças — disse Felipe Alexandre dos Santos, 32 anos, corretor financeiro que auxilia a organização das doações.

O aposentado Ênio Thimótheo deslocou-se de São Leopoldo para Rolante entregar água, papel higiênico e produtos de limpeza:

— Vi na TV a situação. Não tem como não se comover.

Ênio Thimótheo pegou a estrada para fazer doações em Rolante neste sábado Foto: Tadeu Vilani / Agência RBS

No centro paroquial Cristo Reis, funciona o centro de doações. Dezenas de voluntários ajudam a separar as doações e preparar kits para as entregas.

O pároco da cidade, Neimar Kunkelpief, da Paróquia Imaculada Conceição, comemora as doações.

— Se foi grande a enchente, a solidariedade está sendo muito maior — apontou.

Foto: Tadeu Vilani / Agência RBS

Na manha deste sábado, o prefeito Adenir Gomes Gonçalves (PDT), disse que a maioria das famílias que teve de sair de casa já está trabalhando na limpeza para receber doações e retomar a rotina. De acordo com o prefeito, a maior dificuldade diz respeito à limpeza das ruas, uma vez que a lama se acumulou em calçadas e na rede pluvial.

— Nós estamos recebendo ajuda de vários municípios do Estado e do Exército. Estão vindo com caminhões com lava-jatos para intensificar o trabalho à tarde — relatou.

No bairro Contestado, moradores organizaram um protesto por causa da falta de água que afeta a região desde a sexta-feira.



— Não temos nem como limpar a casa, é uma questão de saúde — reclamou Guiomar Finger.



O aposentado André Gattelli tenta ajudar os vizinhos, mas a falta de água prejudica. Nos fundos de casa, a sua horta ficou destruída pela lama. O coordenador da Defesa Civil de Rolante, Leandro Gottschalk, disse que o bairro teve a tubulação danificada e, por isso, há maior dificuldade em restabelecer o serviço:



— Estamos com caminhões-pipa trabalhando e vamos receber mais apoio à tarde — declarou.



Moradores protestaram em razão da falta de água neste sábado Foto: Adriana Irion / Agência RBS